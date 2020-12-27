Канада отметилась голом в меньшинстве после грубой ошибки немецкого голкипера за воротами

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит встреча молодёжного чемпионата мира 2021 группы A между сборными Канады и Германии. Завершился первый период, «кленовые листья» ведут в счёте – 4:1.

На 8-й минуте 1-го периода 19-летний форвард молодёжной сборной Канады Доусон Мерсер воспользовался грубой ошибкой за воротами голкипера немецкой сборной Арно Тифензе и сделал счёт на табло 2:0 к тому моменту. Отметим, что при этом канадцы играли в меньшинстве.

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Напомним, что на прошедшем в октябре 2020 года драфте НХЛ Доусон Мерсер был задрафтован под общим 18-м номером клубом «Нью-Джерси Дэвилз». В сезоне 2019-2020 форвард провёл в юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL) 26 встреч, в которых набрал 42 (18+24) очка при коэффициенте полезности «+3».