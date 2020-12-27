Скудра: недоволен многими ребятами. Нельзя делать так своё любимое дело

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (2:3 ОТ).

«Первый период стал худшим для рижского «Динамо» в этом году, хотя мы готовились к быстрому хоккею. Я разочарован, что в первые 20 минут матча не было готовности играть, действовали безобразно. После перерыва сумели наладить игру, завоевали очко. Для сегодняшнего вечера это маленькая победа.



Недоволен многими ребятами. Тем, как они выходили играть. Нельзя делать так своё любимое дело. Однако мы сумели сравнять счёт, заработали очко, но в овертайме минчане оказались мастеровитее.



Иван Налимов – большой молодец. Он присоединился к нам в пять утра, и только немного поспал. Иван сделал много хороших сейвов, выручал в концовке. Мы очень им довольны», – цитирует Скудру пресс-служба КХЛ.