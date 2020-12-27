Вайсфельд: на бумаге Ковальчук — усиление. Но в данной ситуации возникает много вопросов
Бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал переход нападающего Ильи Ковальчука в «Авангард».
«На бумаге это, безусловно, усиление. Все прекрасно понимают, насколько высокий уровень у Ковальчука. Но в данной ситуации сразу возникает много вопросов. Илья давно не играл. В какой он форме? Где и как тренировался? Сколько времени ему понадобится, чтобы прийти в норму?
Скорее всего, он пока не в лучшем состоянии. Хотелось бы Ковальчука в форме «Авангарда» сперва увидеть на льду. И вот тогда уже рассуждать, насколько это тот Ковальчук, которого мы хорошо знаем», – цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».
Напомним, «Авангард» заключил с Ковальчуком контракт по схеме «1+1». Нападающий будет выступать под 17-м номером.
Агент Ковальчука: подписание Ильёй контракта с «Авангардом» — позитивный фактор
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