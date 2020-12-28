Чехия — Россия: онлайн-трансляция матча молодёжного чемпионата мира начнётся в 5:30 мск
28 декабря сборная России продолжит выступление на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды станет сборная Чехии. Начало матча — в 05:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России выступает в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
Обе команды уже провели по одному матчу на мировом первенстве. Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), а сборная Чехии разгромно уступила команде Швеции (1:7). На прошлом чемпионате мира команды также встречались на групповом этапе — тогда сильнее оказались чехи (4:3).
Чехия попала под шведский каток на МЧМ. Что с такой же командой сделает сборная России?
Младшие «тре крунур» стряхнули ржавчину и покатили. Их победная серия в группе турнира длится уже 14 лет!
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