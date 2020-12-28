Паржик: не могу описать, как сборная Чехии победила — просто воображал, что это произойдёт

Голкипер молодёжной сборной Чехии Лукаш Паржик прокомментировал победу команды в матче с молодёжной сборной России (2:0) на МЧМ-2021.



«Великолепные ощущения — мой первый матч на турнире, и сразу «сухая» победа над Россией. Мы здорово сыграли командно, парни хорошо мне помогали. Нужно сохранить этот фокус, эту концентрацию на следующие матчи. Что говорили в раздевалке перед матчем? Обращали внимание, что важно играть по системе. Нам это удалось. Парни играли просто здорово, эмоции переполняют, но как я уже сказал, нам надо играть по системе и в следующих матчах. Описать, как нам удалось победить? Не смогу. Я просто воображал, что это может произойти.



Как получилось, что с Россией поставили в ворота меня? Это было тренерское решение. Я счастлив и благодарен тренеру, что он дал мне шанс сыграть против русских. И, конечно, я счастлив, что мы выиграли матч», — передаёт слова Паржика корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Чехи замучили наших и наказали за грубые ошибки. Россия без голов на МЧМ впервые за 9 лет Сборная Чехии провела близкий к идеальному матч и добилась заслуженной победы.