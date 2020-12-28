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Сборная России делит последнее место с Австрией по игре в большинстве на МЧМ-2021

Сборная России делит последнее место с Австрией по игре в большинстве на МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Сборная России делит последнее место с Австрией по игре в большинстве на молодёжном чемпионате мира-2021.

После двух матчей МЧМ российская команда ни разу не реализовала численное большинство. Всего у сборной было пять попыток. Общее временя в большинстве составило 8 минут 54 секунды. Реализация составляет 0%.

Сборная Австрии сыграла всего один матч на МЧМ-2021, получив две попытки на реализацию численного большинства. За 4 минуты австрийцы не сумели забить на разу, их реализация также составляет 0%.

Напомним, что сборная России потерпела поражение во встрече с командой Чехии на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды Карела Млейника. Это первое поражение сборной России на МЧМ-2021 в Эдмонтоне.

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