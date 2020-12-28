Разин: подарите «Динамо» Минск место в плей-офф, а «Северсталь» побьётся в честной борьбе

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин отреагировал на переход Зака Митчелла в минское «Динамо».



«Им подарили два очка в начале сезона (»Йокерит" не приехал на матч). Они забрали игрока, права на которого должны быть у «Северстали».



Подарите им место в плей-офф. А мы с «Витязем» и «Спартаком» побьёмся в честной борьбе!" — написал Разин в «инстаграме».



Напомним, что в межсезонье канадский форвард покинул «Нефтехимик» и перешёл в клуб из столицы Латвии. 27-летний Митчелл в нынешнем сезоне провёл 24 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил шесть шайб и отдал три результативные передачи при показателе полезности «-7» и шести минутах штрафного времени.



2 декабря рижское «Динамо» отказалось от услуг хоккеиста и поместило его в список отказов, откуда его забрала «Северсталь». Однако Митчелл не захотел подписывать контракт с череповецким клубом.

Минское «Динамо» подпишет контракт с Заком Митчеллом