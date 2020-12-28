Главный тренер молодёжки Чехии — о победе над Россией: дисциплина — ключевой залог успеха

Главный тренер молодёжной сборной Чехии Карел Млейнек прокомментировал победу команды в матче с Россией (0:2).



«Дисциплина — ключевой залог успеха. Хотя пару ненужных удалений мы всё равно получили. Это нелёгкий матч для нас, но все сделали свою работу. Можно сказать, что сегодня мы отработали на все сто процентов», — приводит слова тренера Idnes.cz.



Напомним, что сборная России потерпела поражение во встрече с командой Чехии на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды Карела Млейника. Это первое поражение сборной России на МЧМ-2021 в Эдмонтоне.



Сборная России выступает в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. Третья встреча российской команды состоится 30 декабря. Сборная России сыграет с Австрией.

Сборная России потерпела первое поражение на МЧМ-2021, всухую уступив Чехии