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У нападающего «Салавата» Воробьёва выявлено повреждение крестообразной связки колена

У нападающего «Салавата» Воробьёва выявлено повреждение крестообразной связки колена
Хоккей / КХЛ 0
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Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы форварда «Салавата Юлаева» Михаила Воробьёва, сообщил, что у хоккеиста выявлено повреждение крестообразной связки колена после матча с «Автомобилистом» (2:3).

«Михаилу сделали МРТ, которое выявило у него повреждение крестообразной связки колена. Таким образом, игрок с большой долей вероятности выбыл из строя на длительный срок. Точная степень тяжести будет определена в ближайшее время», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Воробьёв покинул «Салават Юлаев» три года назад, отправившись в Северную Америку. Нападающий три сезона провёл в системе «Филадельфии Флайерз», отыграв за основную команду всего 35 матчей. Минувшим летом 23-летний хоккеист вернулся в Уфу и поставил подпись под контрактом сроком на три сезона.

Источник: ЦСКА заинтересован в подписании форварда «Салавата Юлаева» Михаила Воробьёва
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