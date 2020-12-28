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«Нефтехимик» проиграл «Северстали» и продлил серию поражений до девяти матчей

«Нефтехимик» проиграл «Северстали» и продлил серию поражений до девяти матчей
Хоккей / КХЛ 0

«Северсталь» обыграла нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 7:2 (3:2, 1:0, 3:0) в пользу подопечных Андрея Разина.

Дубль в составе победителей оформил форвард Егор Морозов. По два очка у «Северстали» набрали Якоб Берглунд (1+1), Владислав Кодола (1+1), Даниил Вовченко (1+1), Игорь Гераськин (0+2) и Адам Лишка (0+2). Голкипер хозяев Владислав Подъяпольский отразил 21 бросок.

Это девятое поражение нижнекамского клуба кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в гостях встретится с ХК «Сочи», а «Нефтехимик» в Минске — с местным «Динамо». Обе встречи состоятся 30 декабря.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2020, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
7 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Берглунд (Морозов) – 00:17' (5x5)   1:1 Воробьёв (Шиксатдаров, Чивилёв) – 02:06' (5x5)   2:1 Морозов (Лишка, Берглунд) – 05:20' (5x5)   2:2 Макмиллан (Порядин) – 15:24' (5x4)   3:2 Кодола (Петунин, Вовченко) – 15:57' (5x5)   4:2 Вовченко (Кодола, Гераськин) – 34:03' (5x4)   5:2 Алексеев (Думбадзе, Казаков) – 46:08' (5x5)   6:2 Морозов (Лишка, Лалонд) – 52:51' (5x5)   7:2 Провольнев (Гераськин) – 57:05' (5x5)
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