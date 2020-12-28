«Нефтехимик» проиграл «Северстали» и продлил серию поражений до девяти матчей

«Северсталь» обыграла нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 7:2 (3:2, 1:0, 3:0) в пользу подопечных Андрея Разина.

Дубль в составе победителей оформил форвард Егор Морозов. По два очка у «Северстали» набрали Якоб Берглунд (1+1), Владислав Кодола (1+1), Даниил Вовченко (1+1), Игорь Гераськин (0+2) и Адам Лишка (0+2). Голкипер хозяев Владислав Подъяпольский отразил 21 бросок.

Это девятое поражение нижнекамского клуба кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в гостях встретится с ХК «Сочи», а «Нефтехимик» в Минске — с местным «Динамо». Обе встречи состоятся 30 декабря.