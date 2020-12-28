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3 очка Жафярова помогли «Торпедо» обыграть рижское «Динамо»

3 очка Жафярова помогли «Торпедо» обыграть рижское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

«Торпедо» обыграло рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Дэвида Немировски.

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил защитник «Торпедо» Марк Марин. Самым результативным игроком встречи стал Дамир Жафяров, в активе которого 3 (1+2) очка. Дубль у рижан оформил Рихард Букартс.

Это шестое поражение латвийского клуба кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» дома встретится с ярославским «Локомотивом», а рижское «Динамо» в Москве — со «Спартаком». Обе встречи состоятся 30 декабря.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2020, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
3 : 2
Динамо Р
Рига
1:0 Чехович (Жафяров) – 00:28' (5x5)   1:1 Букартс (Дзиеркалс, Скарлетт) – 01:17' (5x4)   2:1 Жафяров (Уайдман, Мили) – 17:38' (5x5)   2:2 Букартс (Зиле, Шваненбергс) – 22:46' (5x5)   3:2 Марин (Жафяров, Мили) – 56:55' (5x5)
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