3 очка Жафярова помогли «Торпедо» обыграть рижское «Динамо»

«Торпедо» обыграло рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Дэвида Немировски.

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил защитник «Торпедо» Марк Марин. Самым результативным игроком встречи стал Дамир Жафяров, в активе которого 3 (1+2) очка. Дубль у рижан оформил Рихард Букартс.

Это шестое поражение латвийского клуба кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» дома встретится с ярославским «Локомотивом», а рижское «Динамо» в Москве — со «Спартаком». Обе встречи состоятся 30 декабря.