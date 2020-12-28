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«Спартак» — «Динамо» М: Миронов сделал «мельницу» на Радиле

«Спартак» — «Динамо» М: Миронов сделал «мельницу» на Радиле
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» на «ЦСКА Арене» принимает московское «Динамо». Идёт третий период, счёт — 0:6.

В середине второго периода чешский форвард «Спартака» Лукаш Радил пытался войти в зону атаки, но его остановил защитник «Динамо» Андрей Миронов, сделав «мельницу».

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» московского «Динамо». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года. Количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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