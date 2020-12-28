«Спартак» — «Динамо» М: Дмитрий Яшкин оформил хет-трик
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» на «ЦСКА Арене» принимает московское «Динамо». Идёт второй период, счёт — 0:6.
В начале второго периода шайбу забросил форвард «Динамо» Дмитрий Яшкин. Для чешского форварда этот гол стал третьим в матче. 27-летний нападающий оформил свой третий хет-трик в сезоне.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В нынешнем регулярном чемпионате Яшкин провёл 39 матчей, забросил 28 шайб и отдал 11 результативных передач при показателе полезности «+9». Он является лучшим снайпером лиги. Чешский форвард вышел на чистое первое место в списке снайперов в истории клуба среди иностранцев, в его активе 62 гола за «Динамо».
Яшкин стал лучшим снайпером в истории московского «Динамо» среди иностранцев
Рекомендуем вам
- 28 декабря 2020
-
21:13
-
20:46
-
20:36
-
20:19
-
20:00
-
19:55
-
19:52
-
19:43
-
19:35
-
19:28
-
19:25
-
19:18
-
19:12
-
19:11
-
18:48
-
18:38
-
18:18
-
17:45
-
17:24
-
17:00
-
16:30
-
16:12
-
15:55
-
15:31
-
15:13
-
14:49
-
14:13
-
13:39
-
13:19
-
12:49
-
12:22
-
12:10
-
12:06
-
12:03
-
11:53
Партнерский контент
Рекомендуем вам