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«Спартак» — «Динамо» М: Дмитрий Яшкин оформил хет-трик

«Спартак» — «Динамо» М: Дмитрий Яшкин оформил хет-трик
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» на «ЦСКА Арене» принимает московское «Динамо». Идёт второй период, счёт — 0:6.

В начале второго периода шайбу забросил форвард «Динамо» Дмитрий Яшкин. Для чешского форварда этот гол стал третьим в матче. 27-летний нападающий оформил свой третий хет-трик в сезоне.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В нынешнем регулярном чемпионате Яшкин провёл 39 матчей, забросил 28 шайб и отдал 11 результативных передач при показателе полезности «+9». Он является лучшим снайпером лиги. Чешский форвард вышел на чистое первое место в списке снайперов в истории клуба среди иностранцев, в его активе 62 гола за «Динамо».

Яшкин стал лучшим снайпером в истории московского «Динамо» среди иностранцев
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