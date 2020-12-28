Хет-трик Кузьменко принёс СКА победу в матче с ХК «Сочи»

СКА обыграл ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Главным героем встречи стал форвард «армейцев» Андрей Кузьменко, который оформил хет-трик. По два очка в составе победителей набрали Владимир Ткачёв (0+2) и Йоонас Кемппайнен (0+2). Единственную шайбу у «Сочи» забросил Кирилл Петьков.

Это третье поражение южан кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» дома встретится с череповецкой «Северсталью», а СКА в Хельсинки — с финским «Йокеритом». Обе встречи состоятся 30 декабря.