Хет-трик Кузьменко принёс СКА победу в матче с ХК «Сочи»
СКА обыграл ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.
Главным героем встречи стал форвард «армейцев» Андрей Кузьменко, который оформил хет-трик. По два очка в составе победителей набрали Владимир Ткачёв (0+2) и Йоонас Кемппайнен (0+2). Единственную шайбу у «Сочи» забросил Кирилл Петьков.
Это третье поражение южан кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» дома встретится с череповецкой «Северсталью», а СКА в Хельсинки — с финским «Йокеритом». Обе встречи состоятся 30 декабря.
КХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2020, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Цицюра – 24:22' (5x5) 0:2 Кузьменко (Ткачёв, Кемппайнен) – 41:17' (5x4) 0:3 Кузьменко (Ткачёв, Кемппайнен) – 53:19' (5x4) 1:3 Петьков (Точицкий, Мищенко) – 54:26' (5x5) 1:4 Кузьменко (Бурдасов, Морозов) – 55:04' (5x5)
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