Крикунов — о первом звене: попросил бить первыми, а не ждать, пока их ударят

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (6:0).

«Мы настраивались на игру серьёзно. Думал, что мы будем тяжелее, ведь играли четвёртый матч через день. Удачно забили в начале, и игра удачно пошла. В третьем периоде уже больше готовились к следующий игре. Все молодцы. Меньшинства много было, но сыграли хорошо. Ерёменко все ошибки подчищал.

Отличный матч первого звена? Они всегда так играют. Они лидеры, они несут основную нагрузку. Яшкина ничем не кормили. Он, видимо, подготовился хорошо к этой игре. Не было ли опасения за их здоровье после шестого гола? Я их попросил быть готовыми к этому. Чтобы били первыми и не ждали, пока их ударят», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.