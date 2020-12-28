Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Динамо» всухую обыграло «Спартак» в московском дерби, забросив 6 шайб

«Динамо» всухую обыграло «Спартак» в московском дерби, забросив 6 шайб
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве и завершилась с разгромным счётом 6:0 (4:0, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Динамо» Дмитрий Яшкин, который оформил хет-трик. Четыре очка в составе победителей набрал Вадим Шипачёв (1+3). Второй шат-аут в сезоне оформил голкипер Александр Ерёменко, отразивший 39 бросков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это четвёртая победа бело-голубых в последних пяти играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» дома встретится с рижским «Динамо», а столичное «Динамо» в Подольске — с местным «Витязем». Обе встречи состоятся 30 декабря.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2020, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 6
Динамо М
Москва
0:1 Яшкин (Чайковски, Шипачёв) – 05:59' (5x4)   0:2 Миронов (Алексеев, Ефремов) – 06:22' (5x5)   0:3 Яшкин (Кагарлицкий) – 16:15' (5x5)   0:4 Чайковски (Шипачёв) – 19:20' (5x5)   0:5 Яшкин (Шипачёв) – 23:30' (5x5)   0:6 Шипачёв – 26:15' (4x5)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020