«Динамо» всухую обыграло «Спартак» в московском дерби, забросив 6 шайб

Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве и завершилась с разгромным счётом 6:0 (4:0, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.
Одним из главных героев встречи стал форвард «Динамо» Дмитрий Яшкин, который оформил хет-трик. Четыре очка в составе победителей набрал Вадим Шипачёв (1+3). Второй шат-аут в сезоне оформил голкипер Александр Ерёменко, отразивший 39 бросков.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это четвёртая победа бело-голубых в последних пяти играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» дома встретится с рижским «Динамо», а столичное «Динамо» в Подольске — с местным «Витязем». Обе встречи состоятся 30 декабря.
- 28 декабря 2020
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