Знарок — о 0:6: не скажу, что «Спартак» играл плохо. Мы перебросали «Динамо»
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (0:6).
«Я не скажу, что мы плохо играли. Такие шайбы нам забили… Ну бывает такое. В принципе, даже по статистике мы перебросали «Динамо», в зоне нападения больше времени провели, но где-то ошиблись. Бывают такие матчи. Первый гол Яшкина — наша ошибка. Хотя разбирали меньшинство и говорили про это, но вот так получилось.
По замене Гудачека принимал решение тренер голкиперов. Он сказал, что надо менять, и мы поменяли. Как-то так.
Ошибка Рылова? Ну ошибся, что я сейчас могу сказать? Да, он ошибся. Это детская ошибка, но как я могу комментировать это?» — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
«Динамо» всухую обыграло «Спартак» в московском дерби, забросив 6 шайб
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