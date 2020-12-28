Знарок — о 0:6: не скажу, что «Спартак» играл плохо. Мы перебросали «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (0:6).

«Я не скажу, что мы плохо играли. Такие шайбы нам забили… Ну бывает такое. В принципе, даже по статистике мы перебросали «Динамо», в зоне нападения больше времени провели, но где-то ошиблись. Бывают такие матчи. Первый гол Яшкина — наша ошибка. Хотя разбирали меньшинство и говорили про это, но вот так получилось.

По замене Гудачека принимал решение тренер голкиперов. Он сказал, что надо менять, и мы поменяли. Как-то так.

Ошибка Рылова? Ну ошибся, что я сейчас могу сказать? Да, он ошибся. Это детская ошибка, но как я могу комментировать это?» — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.