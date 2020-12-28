Российский голкипер «Сан-Хосе» Мельничук показал новый шлем на сезон-2020/2021

Голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Алексей Мельничук представил шлем на новый сезон Национальной хоккейной лиги.
Посмотреть видео можно в «твиттере» Дэна Мильштейна.
В нынешнем сезоне 22-летний вратарь выступал за нижегородское «Торпедо» на правах аренды. В регулярном чемпионате КХЛ провёл 14 матчей, в которых ни разу не сыграл на ноль при 91,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,68.
В сезоне-2019/20 Мельничук в составе петербургского СКА принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых одержал восемь побед при коэффициенте надёжности 1,68 и проценте отражённых бросков 93,0. Оформив три «сухаря» на старте чемпионата, Мельничук завоевал звание лучшего вратаря нескольких игровых недель, а затем и всего месяца. На его счету поездка на молодёжный чемпионат мира по хоккею в Баффало в составе сборной России.
- 28 декабря 2020
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