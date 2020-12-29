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Андреас Атанасиу продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Кингз»

Андреас Атанасиу продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Кингз»
Хоккей / НХЛ 0

Авторитетный инсайдер Эллиот Фридман в «Твиттере» сообщает, что 26-летний канадский центральный нападающий Андреас Атанасиу подпишет 1-летний контракт на общую сумму $ 1,2 млн.

Напомним, что прошлый регулярный сезон форвард начинал в составе «Детройт Ред Уингз», за который провёл 46 встреч, набрав 24 (10+14) очка при показателе полезности «-45». В феврале 2020 года, в преддверии дедлайна, Атанасиу стал игроком «Эдмонтон Ойлерз» в результате обмена на нападающего Сэма Ганье и два драфт-пика (право выбора во втором раунде в 2020 и 2021 годах).

В 2018 году 26-летний хоккеист подписал 2-летнее соглашение с «Детройтом» на общую сумму $ 6 млн ($ 3 млн за сезон), которое истекло по окончании сезона-2019/2020.

«Эдмонтон» отказался от услуг защитника Мэтта Беннинга и форварда Андреаса Атанасиу
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