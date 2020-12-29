Рённмарк: матч с Россией будет сложным, но мы с нетерпением ждём возможности проявить себя

Главный тренер молодёжной сборной Швеции Йоэль Рённмарк прокомментировал победу в матче чемпионата мира с командой Австрии (4:0).

«Мы не будем долго обсуждать этот матч. Наша команда одержала победу, это единственное, что нас волнует. Конечно, должны были забивать больше, чем четыре гола, но мы полностью доминировали в игре. Нужно быть профессионалами и теперь готовиться к матчу с Россией. Мотивации у нас не занимать, это будет сложный матч, но мы с нетерпением ждём возможности проявить себя», — сказал Рённмарк.

На этом турнире Швеция в первом матче разгромила Чехию со счётом 7:1. Главным тренером команды является 30-летний Реннмарк, который заменил заболевшего коронавирусом Томаса Монтена. В следующем матче 31 декабря команда Швеции сыграет со сборной России.