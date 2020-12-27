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Рённмарк прокомментировал неудачную игру главных звёзд сборной Швеции в матче с Чехией

Рённмарк прокомментировал неудачную игру главных звёзд сборной Швеции в матче с Чехией
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Главный тренер молодёжной сборной Швеции Йоэль Рённмарк после победы в матче с командой Чехии (7:1) прокомментировал неудачную игру лидеров национальной команды — нападающих первого звена Александера Хольца и Лукаса Рэймонда. Ключевые форварды шведской сборной на двоих отдали одну результативную передачу.

«Очень приятно, что в первом матче на турнире удалось забросить такое количество шайб. С нашей стороны были как яркие индивидуальные действия, так и отличная командная работа, приводившая к взятию ворот. Рэймонд и Хольц ещё проявят себя на этом турнире, однако нам нужны и другие игроки, которые будут забивать. Если сборная Швеции продолжит действовать в подобном ключе, мы будем более чем счастливы, что в команде хватает игроков, которые могут себя проявить.

Что же касается Лукаса и Александера, то они тоже прибавляли в ходе матча, в третьем периоде были моменты. Надеемся, в следующем матче они их реализуют», — сказал Рённмарк на пресс-конференции.

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