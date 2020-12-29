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Жафяров: раз я здесь и сейчас приношу пользу «Торпедо», значит, всё так и должно было быть

Жафяров: раз я здесь и сейчас приношу пользу «Торпедо», значит, всё так и должно было быть
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий «Торпедо» Дамир Жафяров прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (3:2) и поделился мнением о личном выступлении в нынешнем сезоне.

«Важная игра, в которой мы набрали два очка. Сложности в игре возникают не только с рижским «Динамо», а со всеми командами КХЛ. Лёгкости нет ни в одном матче. Если сравнивать матч сегодня и тот, что был в Риге, то в чём-то они похожи. И там и здесь был ровный счёт в третьем периоде, и там и здесь были равные игры. КХЛ была и есть лига, в которой любая команда может обыграть любую, вне зависимости от того, кто какое место занимает в таблице. Но с каждым годом конкуренция, безусловно, растёт.

По поводу моего рекорда по личным очкам за сезон — это приятный бонус, не более того. Набирать очки, безусловно, радостно. От этого зависит результат команды. Что касается моего возможно перехода в другую команду перед этим сезоном, то раз я здесь и сейчас в «Торпедо» приношу пользу клубу, значит, всё так и должно было быть», — цитирует Жафярова пресс-служба КХЛ.

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