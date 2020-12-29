Ночная хоккейная лига окажет поддержку Лиге женского хоккея

Ночная хоккейная лига на своём официальном сайте объявила о намерении оказать финансовую и организационную поддержку любительской Лиге женского хоккея, которая в июне объявила о прекращении существования. Новый сезон стартует в начале 2021 года, а финальная часть соревнований состоится в рамках фестиваля Ночной лиги в Сочи.
«В десятом юбилейном сезоне Ночная лига продолжит активное развитие в сфере любительского спорта и окажет необходимую поддержку женской половине любительского хоккея нашей страны. Мы рады, что в настоящий момент у нас есть такая возможность, ведь мы не могли остаться в стороне в ситуации, когда сотни девушек остались без регулярных соревнований. Конечно, такая поддержка была бы невозможна без нашего генерального партнёра компании «Норникель». Наша инициатива позволит сохранить женский любительский хоккей в России, что, безусловно, способствует развитию массового спорта в нашей стране», — сказал генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов.
«Благодаря поддержке Ночной хоккейной лиги в новом сезоне большую часть команд нам удастся сохранить. На сегодня в турнире планируется участие 35 команд, разбитых на два дивизиона по уровню мастерства и хоккейной подготовки для игроков старше 18 лет. Благодарим руководство Ночной лиги за эту возможность. Вместе мы являемся частью большой хоккейной семьи, а развитие и поддержка таких проектов дает возможность тысячам хоккеистов заниматься любимым делом», — отметила президент Лиги женского хоккея Наталья Рагозина.
Лига женского хоккея была создана в 2015 году. В сезона-2019/2020 в турнире приняли участие 34 команды.
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