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Ковальчук: тяжело сказать, поехал ли бы я играть в Омск

Ковальчук: тяжело сказать, поехал ли бы я играть в Омск
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук ответил на вопрос, заключил бы он контракт с «ястребами», если бы клуб проводил домашние матчи в Омске, а не в Балашихе.

«Тяжело говорить, поехал ли бы я играть в Омск. «Авангард» в Балашихе, что сейчас об этом говорить. Но, наверное, действительно важно было играть дома, в том числе и для детей. Из «Спартака» на меня никто не выходил, не было никакого общения», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, что «Авангард» заключил контракт по схеме «1+1» с Ковальчуком. Ранее у хоккеиста закончился контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Ковальчук был обменян в «Вашингтон» из «Монреаля» в феврале. За столичный клуб он провёл 15 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. В плей-офф «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4 в серии).

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