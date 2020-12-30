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В 10-м сезоне Ночной хоккейной лиги заброшено 20 тыс. шайб

В 10-м сезоне Ночной хоккейной лиги заброшено 20 тыс. шайб
Хоккей / Ночная Лига 0

В 10-м сезоне Ночной хоккейной лиги было заброшено 20 тыс. шайб, сообщает пресс-служба соревнований. В юбилейном сезоне география турнира расширилась до 76 регионов. Это рекордный показатель за всю историю соревнований.

Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе президента России Владимира Путина и прославленных хоккеистов с целью развития и популяризации массового любительского хоккея, пропаганды здорового образа жизни и создания условий для организации спортивного досуга населения. Генеральным партнёром лиги является компания «Норникель».

В октябре 2019 года генеральным директором Ночной хоккейной лиги был избран двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов.

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