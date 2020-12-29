Экс-голкипер СКА и «Сибири» Александр Салак перешёл в пражскую «Спарту»

Голкипер Александр Салак продолжит карьеру в чемпионате Чехии. 33-летний хоккеист подписал с пражской «Спартой» контракт до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба.
В минувшем сезоне чешский голкипер выступал за рижское «Динамо». В регулярном чемпионате КХЛ провёл 32 матча, в которых 2 раза сыграл на ноль при 91,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,52.
В КХЛ Александр Салак защищал цвета СКА, новосибирской «Сибири» и ярославского «Локомотива». В лиге провёл 269 матчей, одержал 129 побед и 27 раз сыграл на ноль при 92,9% отражённых бросков. Его коэффициент надёжности — 2,06. На драфте НХЛ-2009 он был выбран «Флоридой Пантерз» в первом раунде под общим 21-м номером.
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