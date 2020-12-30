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Сборная США всухую разгромила Чехию на МЧМ-2021, забросив семь шайб

Сборная США всухую разгромила Чехию на МЧМ-2021, забросив семь шайб
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджер Плейс» прошёл матч молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными США и Чехии. Победу в этой встрече одержала сборная США со счётом 7:0 (0:0, 3:0, 4:0).

Одним из главных героев встречи стал американский форвард Тревор Зеграс, который забросил 2 шайбы и отдал 3 результативные передачи. По два очка в составе победителей набрали Бобби Бринк (2+0), Коул Кофилд (1+1) и Кэм Йорк (0+2). Голкипер сборной США Спенсер Найт оформил шат-аут, отразив 22 броска.

Молодёжный чемпионат мира завершится 5 января 2021 года в Канаде. Все матчи примет Эдмонтон. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии, а канадцы встретятся со сборными Германии, Словакии, Швейцарии и Финляндии.

U20 ЧМ-2021. Группа B
29 декабря 2020, вторник. 22:00 МСК
США U20
Окончен
7 : 0
Чехия U20
1:0 Бринк (Хеллесон) – 25:33' (5x5)   2:0 Зеграс (Тран) – 33:00' (4x4)   3:0 Бринк (Бенирс, Джонсон) – 35:56' (5x5)   4:0 Зеграс – 46:03' (5x5)   5:0 Калиев (Йорк, Зеграс) – 48:18' (5x4)   6:0 Кофилд (Зеграс, Йорк) – 50:22' (5x4)   7:0 Болди (Зеграс, Кофилд) – 51:22' (5x3)
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