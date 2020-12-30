Сборная США всухую разгромила Чехию на МЧМ-2021, забросив семь шайб

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджер Плейс» прошёл матч молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными США и Чехии. Победу в этой встрече одержала сборная США со счётом 7:0 (0:0, 3:0, 4:0).

Одним из главных героев встречи стал американский форвард Тревор Зеграс, который забросил 2 шайбы и отдал 3 результативные передачи. По два очка в составе победителей набрали Бобби Бринк (2+0), Коул Кофилд (1+1) и Кэм Йорк (0+2). Голкипер сборной США Спенсер Найт оформил шат-аут, отразив 22 броска.

Молодёжный чемпионат мира завершится 5 января 2021 года в Канаде. Все матчи примет Эдмонтон. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии, а канадцы встретятся со сборными Германии, Словакии, Швейцарии и Финляндии.