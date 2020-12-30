Главный тренер сборной Австрии — о матче с Россией: это была наша лучшая игра на МЧМ

Наставник молодёжной сборной Австрии Роджер Бадер прокомментировал матч со сборной России на молодёжном чемпионате мира 2021, в котором его команда уступила со счётом 1:7.
«Это был наш лучший матч на чемпионате мира. Конечно, мы не можем на равных соперничать с Россией, но если сравнивать с матчами с командами Швеции и США, то мы стали играть лучше, активнее. Это и есть наша цель — становиться лучше с каждым днём, стараться дать бой любому сопернику. Впереди у нас матч с чехами, где тоже придётся непросто. Но мы готовы сражаться. В одном конкретном матче всё может произойти», — передаёт слова Бадера корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
На восьмой минуте второго периода австрийская команда забросила первую шайбу на этом турнире. Зенна Петерс в ближнем бою пробил Артура Ахтямова.
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