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Главный тренер сборной Австрии — о матче с Россией: это была наша лучшая игра на МЧМ

Главный тренер сборной Австрии — о матче с Россией: это была наша лучшая игра на МЧМ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Наставник молодёжной сборной Австрии Роджер Бадер прокомментировал матч со сборной России на молодёжном чемпионате мира 2021, в котором его команда уступила со счётом 1:7.

«Это был наш лучший матч на чемпионате мира. Конечно, мы не можем на равных соперничать с Россией, но если сравнивать с матчами с командами Швеции и США, то мы стали играть лучше, активнее. Это и есть наша цель — становиться лучше с каждым днём, стараться дать бой любому сопернику. Впереди у нас матч с чехами, где тоже придётся непросто. Но мы готовы сражаться. В одном конкретном матче всё может произойти», — передаёт слова Бадера корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

На восьмой минуте второго периода австрийская команда забросила первую шайбу на этом турнире. Зенна Петерс в ближнем бою пробил Артура Ахтямова.

Сборная Австрии забросила первую шайбу на МЧМ-2021. Петерс переиграл Ахтямова
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