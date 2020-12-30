Ларионов: завтра Чайка будет в составе и сыграет большую роль в нашей команде

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче с командой Австрии (7:1) на чемпионате мира 2021 года.

«Мише Абрамову было сложно войти в игру. Это чемпионат мира, нужно поймать игровой ритм. Судя по всему, ему это удалось. В третьем периоде эта тройка забила хорошие голы. Судя по всему, они сыграют со шведами. Хорошо, когда есть четыре звена для важных голов.

Плеймейкеры – непростое амплуа. У нас есть ребята, которые могут забить. У нас есть центральная линия и есть, кому отдать. Мы играем сильнейшим составом, от всех ждём максимальной игры. Ребята почувствовали уверенность и поняли, как забиваются голы.

Сафонов, Башкиров, Спиридонов – это новое сочетание. У них было много моментов. Они не так далеко от того, чтобы забить гол. Я не переживаю, но эти ребята могут играть лучше. Все ребята внесли свой вклад, проводили время в зоне атаки. У нас каждое звено может решить исход матча. Следующий матч решает место в группе. Надеюсь, настанет черёд ребят, которые сегодня не забили.

Даже по игре, которую ты выиграл, бывают вопросы. Была атака, в которой мы пропустили. Не хотим, чтобы был разрыв между защитниками и нападающими. В целом мы просим ребят играть в быстрый пас. Это даёт возможность поддерживать тем, создавать голевые моменты.

Почему не играл Чайка? Мы ему дали возможность посмотреть игру сверху. Дали поиграть Бычкову, Шеховцову. Завтра Чайка будет в составе и сыграет большую роль в нашей команде", — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.