Нравится ли вам игра России на молодёжном чемпионате мира — 2021?

Сборная России обыграла команду Австрии на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 7:1 в пользу команды Игоря Ларионова, одержавшей вторую победу на турнире в Эдмонтоне.

Завтра, 31 декабря, молодёжная сборная России проведёт заключительный матч на групповом этапе чемпионата мира 2021 года по хоккею. Команда Игоря Ларионова встретится со сборной Швеции, которая в последний раз проигрывала в группе МЧМ ещё 14 лет назад. Российская сборная на данный момент сохраняет шансы на любое место — от первого по четвёртое.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Нравится ли вам игра России на молодёжном чемпионате мира — 2021?».

Принять участие в опросе можно на Quiz.