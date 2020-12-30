Нравится ли вам игра России на молодёжном чемпионате мира — 2021?
Сборная России обыграла команду Австрии на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 7:1 в пользу команды Игоря Ларионова, одержавшей вторую победу на турнире в Эдмонтоне.
Завтра, 31 декабря, молодёжная сборная России проведёт заключительный матч на групповом этапе чемпионата мира 2021 года по хоккею. Команда Игоря Ларионова встретится со сборной Швеции, которая в последний раз проигрывала в группе МЧМ ещё 14 лет назад. Российская сборная на данный момент сохраняет шансы на любое место — от первого по четвёртое.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Нравится ли вам игра России на молодёжном чемпионате мира — 2021?».
Принять участие в опросе можно на Quiz.
Все турнирные расклады в группе для сборной России на МЧМ
Рекомендуем вам
- 30 декабря 2020
-
12:34
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:10
-
09:53
-
09:20
-
09:12
-
09:00
-
08:51
-
08:40
-
08:33
-
08:00
-
07:47
-
07:22
-
07:02
-
06:46
-
06:35
-
06:27
-
06:10
-
06:04
-
05:50
-
05:45
-
04:43
-
04:28
-
04:00
-
00:32
- 29 декабря 2020
-
23:55
-
23:19
-
22:45
-
22:00
-
21:45
-
21:23
Партнерский контент
Рекомендуем вам