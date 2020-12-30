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Нравится ли вам игра России на молодёжном чемпионате мира — 2021?

Нравится ли вам игра России на молодёжном чемпионате мира — 2021?
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Сборная России обыграла команду Австрии на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 7:1 в пользу команды Игоря Ларионова, одержавшей вторую победу на турнире в Эдмонтоне.

Завтра, 31 декабря, молодёжная сборная России проведёт заключительный матч на групповом этапе чемпионата мира 2021 года по хоккею. Команда Игоря Ларионова встретится со сборной Швеции, которая в последний раз проигрывала в группе МЧМ ещё 14 лет назад. Российская сборная на данный момент сохраняет шансы на любое место — от первого по четвёртое.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Нравится ли вам игра России на молодёжном чемпионате мира — 2021?».

Принять участие в опросе можно на Quiz.

Все турнирные расклады в группе для сборной России на МЧМ
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