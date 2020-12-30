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Хартли: поставили Ковальчука бить решающий буллит, потому что у Ильи есть талант

Хартли: поставили Ковальчука бить решающий буллит, потому что у Ильи есть талант
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением об игре Ильи Ковальчука в матче с «Куньлунем».

«Мы провели собрание с тренерским штабом и Ковальчуком и решили, что можно попробовать его поставить сегодня. Да он и сам захотел сыграть. У нас в запасе нет сезона, чтобы привести его в боевую готовность, но наша главная задача — подготовить его к плей-офф.

Сегодня у него были и хорошие, и плохие моменты в матче, но это нормально. Мы все прекрасно знаем, что Кови хорош в атаке, он сегодня неплохо катался, и я уверен, что он войдёт в свою колею. Удаление Ильи в овертайме? Он просто потерял равновесие, и получилась подножка. Мы поставили Ковальчука выполнять решающий буллит, потому что в этом компоненте важен талант, а его нельзя растерять», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» потерпел поражение от «Куньлуня» в дебютном матче Ковальчука
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