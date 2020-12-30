Воробьёв: «Металлург» мог победить в матче с «Барысом», но, к сожалению, увозим одно очко

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение команды в гостевой встрече с нур-султанским «Барысом» (2:3 ОТ).
«Сложно для нас протекал матч, мы всё время отставали. Рад, что в конце сражались и забили гол. В овертайме был шанс, «один в ноль» выходили, могли и выиграть. Но, к сожалению, только одно очко увозим», — приводит слова Воробьёва пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Напомним, нур-султанский «Барыс» обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча проходила на «Барыс Арене» и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса. Победную шайбу забросил Мэтт Фрэттин, набравший 3 (2+1) очка в матче и поучаствовавший, таким образом, в каждой из заброшенных шайб своей команды.
- 30 декабря 2020
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