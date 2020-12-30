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«Нефтехимик» одержал победу над минским «Динамо», дважды отыгравшись в ходе матча

«Нефтехимик» одержал победу над минским «Динамо», дважды отыгравшись в ходе матча
Хоккей / КХЛ 0
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Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на «Минск-Арене» и завершилась со счётом 5:4.

Минчане вышли вперёд на 15-й минуте усилиями Шейна Принса. На 23-й Булат Шафигуллин сравнял счёт. На 29-й Максим Сушко вновь вывел хозяев вперёд, но спустя всего 23 секунды Александр Брынцев вновь восстановил равенство. В конце второго периода Александр Осипов и Либор Гудачек забросили по разу. На 42-й Владислав Ерёменко отыграл одну шайбу, а за полторы минуты до конца третьего периода сравнял счёт, оформив дубль. Тем не менее за 38 секунд до конца периода Марат Хайруллин забил гол, ставший победным.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2020, среда. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 5
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Принс (Спунер, Демков) – 14:51' (5x4)   1:1 Шафигуллин (Сидоров) – 22:25' (5x5)   2:1 Сушко (Демков, Паре) – 28:16' (5x5)   2:2 Брынцев (Энлунд, Гудачек) – 28:39' (5x5)   2:3 Осипов – 35:45' (4x4)   2:4 Гудачек (Энлунд) – 38:33' (5x4)   3:4 Ерёменко (Сушко) – 41:16' (5x5)   4:4 Ерёменко (Протас, Воронин) – 58:30' (5x5)   4:5 Хайруллин (Попугаев, Гудачек) – 59:22' (5x5)

Следующую встречу «Динамо» проведёт в Минске с омским «Авангардом». «Нефтехимик» сыграет в Нижнекамске с «Сибирью». Оба матча пройдут 3 января 2021 года.

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