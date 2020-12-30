«Нефтехимик» одержал победу над минским «Динамо», дважды отыгравшись в ходе матча

Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на «Минск-Арене» и завершилась со счётом 5:4.
Минчане вышли вперёд на 15-й минуте усилиями Шейна Принса. На 23-й Булат Шафигуллин сравнял счёт. На 29-й Максим Сушко вновь вывел хозяев вперёд, но спустя всего 23 секунды Александр Брынцев вновь восстановил равенство. В конце второго периода Александр Осипов и Либор Гудачек забросили по разу. На 42-й Владислав Ерёменко отыграл одну шайбу, а за полторы минуты до конца третьего периода сравнял счёт, оформив дубль. Тем не менее за 38 секунд до конца периода Марат Хайруллин забил гол, ставший победным.
Следующую встречу «Динамо» проведёт в Минске с омским «Авангардом». «Нефтехимик» сыграет в Нижнекамске с «Сибирью». Оба матча пройдут 3 января 2021 года.
- 30 декабря 2020
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