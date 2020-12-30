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Московское «Динамо» с крупным счётом обыграло «Витязь», Шипачёв набрал два очка

Московское «Динамо» с крупным счётом обыграло «Витязь», Шипачёв набрал два очка
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» разгромило подольский «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 5:1.

На 23-й минуте Михал Чайковски вывел гостей вперёд. На 34-й Вадим Шипачёв увеличил преимущество, реализовав большинство. На 39-й Владислав Ефремов забросил третью шайбу «динамовцев» в этой встрече. На 45-й Даниил Тарасов вновь поразил ворота подольской команды. Спустя две минуты Юусо Хиетанен довёл счёт до разгромного. На 55-й Каспарс Даугавиньш отыграл одну шайбу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

КХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2020, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Чайковски (Шипачёв, Кагарлицкий) – 22:39' (5x4)   0:2 Шипачёв – 33:44' (5x4)   0:3 Ефремов (Муранов, Алексеев) – 38:06' (5x5)   0:4 Тарасов (Шипов, Игумнов) – 44:44' (5x5)   0:5 Хиетанен (Ефремов, Зайцев) – 46:49' (5x4)   1:5 Даугавиньш (Дэнфорт, Пыленков) – 54:48' (5x5)

Следующую встречу «Динамо» проведёт 4 января 2021 года в Риге с латвийскими одноклубниками. «Витязь» сыграет 3 января 2021 года в Ярославле с местным «Локомотивом».

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