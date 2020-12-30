Московское «Динамо» с крупным счётом обыграло «Витязь», Шипачёв набрал два очка
Московское «Динамо» разгромило подольский «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 5:1.
На 23-й минуте Михал Чайковски вывел гостей вперёд. На 34-й Вадим Шипачёв увеличил преимущество, реализовав большинство. На 39-й Владислав Ефремов забросил третью шайбу «динамовцев» в этой встрече. На 45-й Даниил Тарасов вновь поразил ворота подольской команды. Спустя две минуты Юусо Хиетанен довёл счёт до разгромного. На 55-й Каспарс Даугавиньш отыграл одну шайбу.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
КХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2020, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Чайковски (Шипачёв, Кагарлицкий) – 22:39' (5x4) 0:2 Шипачёв – 33:44' (5x4) 0:3 Ефремов (Муранов, Алексеев) – 38:06' (5x5) 0:4 Тарасов (Шипов, Игумнов) – 44:44' (5x5) 0:5 Хиетанен (Ефремов, Зайцев) – 46:49' (5x4) 1:5 Даугавиньш (Дэнфорт, Пыленков) – 54:48' (5x5)
Следующую встречу «Динамо» проведёт 4 января 2021 года в Риге с латвийскими одноклубниками. «Витязь» сыграет 3 января 2021 года в Ярославле с местным «Локомотивом».
Рекомендуем вам
- 30 декабря 2020
-
23:00
-
22:45
-
22:20
-
21:53
-
21:51
-
21:41
-
21:31
-
21:21
-
21:16
-
20:51
-
20:40
-
20:27
-
19:54
-
19:18
-
19:17
-
19:11
-
19:09
-
19:01
-
18:55
-
18:31
-
18:28
-
18:12
-
18:06
-
17:50
-
17:18
-
17:00
-
16:43
-
16:14
-
15:20
-
14:41
-
14:10
-
13:45
-
13:14
-
13:00
-
12:34
Партнерский контент
Рекомендуем вам