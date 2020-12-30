Московское «Динамо» с крупным счётом обыграло «Витязь», Шипачёв набрал два очка

Московское «Динамо» разгромило подольский «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 5:1.



На 23-й минуте Михал Чайковски вывел гостей вперёд. На 34-й Вадим Шипачёв увеличил преимущество, реализовав большинство. На 39-й Владислав Ефремов забросил третью шайбу «динамовцев» в этой встрече. На 45-й Даниил Тарасов вновь поразил ворота подольской команды. Спустя две минуты Юусо Хиетанен довёл счёт до разгромного. На 55-й Каспарс Даугавиньш отыграл одну шайбу.

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Следующую встречу «Динамо» проведёт 4 января 2021 года в Риге с латвийскими одноклубниками. «Витязь» сыграет 3 января 2021 года в Ярославле с местным «Локомотивом».