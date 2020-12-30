Разин прокомментировал поражение в матче с «Сочи» со счётом 2:6

Главный тренер череповецкий «Северстали» Андрей Разин прокомментировал итоги встречи с «Сочи» (6:2).



«Поздравляю всех болельщиков, хоккеистов и тренеров с наступающим Новым годом. Был тяжёлый год, хочется, чтобы он поскорее закончился. Сегодня мы потерпели тяжёлое поражение, всё сыпалось из рук. Наверное, не настроили ребят после победы — 7:2. Тем более тут в Сочи море, хорошая погода. Для нас такое в новинку, эти компоненты сказались», — приводит слова Разина пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.



Напомним, «Сочи» обыграл череповецкую «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 6:2 (3:0, 2:2, 1:0) в пользу команды Евгения Ставровского.



Следующую встречу «Северсталь» проведёт 5 января 2021 года в Мытищах с китайским «Куньлунем». «Сочи» сыграет 3 января 2021 года дома с нижегородским «Торпедо».

Дубли Шмелёва и Галимова помогли «Сочи» крупно обыграть «Северсталь»