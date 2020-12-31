Ковальчуку прилетела шайба в лицо, Бобков отдыхал на стуле. Фото поражения «Авангарда»

Вчера, 30 декабря, в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл омский «Авангард» в серии буллитов. Встреча завершилась со счётом 4:3.

Итан Верек в начале матча вывел гостей вперёд. Однако в конце первого периода, Рид Буше сравнял счёт, забросив в меньшинстве. Во втором периоде гости вновь вышли вперёд, автор заброшенной шайбы Антон Лазарев. Хозяева сравняли счёт на 36-й минуте, первую шайбу в дебютном матче забил Илья Ковальчук. Через 40 секунд хозяева вышли вперёд благодаря шайбе Павла Дедунова. В конце третьего периода Райан Спроул сравнял счёт. Овертайм победителя не выявил, в серии буллитов победу одержал «Куньлунь Ред Стар».

Лучшие кадры с матча «Авангард» — «Куньлунь Ред Стар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.