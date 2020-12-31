Сборная России U20 получила четыре удаления подряд во втором периоде матча со Швецией

Сборная России проводит заключительный матч на групповом этапе молодёжного чемпионате мира 2021 года. В соперниках у команды Игоря Ларионова сборная Швеции (2:2, после второго периода).

Второй период сложился неудачным образом для российской команды. Подопечные Ларионова заработали четыре удаления подряд, тогда как шведы не получили ни одного штрафа. При этом Александер Хольц отличился уже при игре в равных составах, сравняв счёт в матче.

Ранее сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В свою очередь шведская команда в первой встрече разгромила сборную Чехии (7:1), а во второй легко переиграла команду Австрии (4:0).