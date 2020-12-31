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Соперником сборной России по четвертьфиналу МЧМ-2021 будет Германия или Словакия

Соперником сборной России по четвертьфиналу МЧМ-2021 будет Германия или Словакия
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Сборная России обыграла команду Швеции на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу команды Игоря Ларионова, одержавшей третью победу на турнире в Эдмонтоне.

Российская сборная завершила выступление на групповом этапе турнира, набрав восемь очков в четырёх матчах. Команда гарантировала себе минимум второе место в группе, так как в случае равенства очков опередит команды США и Швеции по преимуществу в личных встречах. Соперником команды Ларионова по четвертьфиналу станет либо сборная Словакии, либо сборная Германии.

Полные расклады:

Россия займёт первое место, если США обыграют Швецию за пределами основного времени. Тогда получится, что три команды наберут по 8 очков, но Россия опередит соперников за счёт большего количества очков в личных встречах между этими тремя соперниками. В этом случае американцы станут вторыми, шведы третьими.

Россия займёт второе место в группе, если матч между Швецией и США закончится в основное время. В этом случае победитель матча США – Швеция выиграет группу В, а проигравший займёт третье место.
Россия займёт второе место в группе, если Швеция обыграет США за пределами основного времени. В этом случае Швеция выиграет группу, американцы станут третьими.

Сборная России гарантировала себе минимум второе место в группе на МЧМ-2021
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