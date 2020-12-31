Сборная России гарантировала себе минимум второе место в группе на МЧМ-2021

Сборная России обыграла команду Швеции на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу команды Игоря Ларионова, одержавшей третью победу на турнире в Эдмонтоне.

Российская сборная завершила выступление на групповом этапе турнира, набрав восемь очков в четырёх матчах. Команда гарантировала себе минимум второе место в группе, так как в случае равенства очков опередит команды США и Швеции по преимуществу в личных встречах. Соперником команды Ларионова по четвертьфиналу станет либо сборная Словакии, либо сборная Германии.

Россия займёт первое место, если США обыграют Швецию за пределами основного времени.

Россия займёт второе место в группе, если матч между Швецией и США закончится в основное время или Швеция обыграет США за пределами основного времени.