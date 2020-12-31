Р. Ротенберг: сборная России проявила русский характер. Сделан огромный шаг вперёд

Первый вице-президент ФХР, глава штаба молодёжной сборной России Роман Ротенберг прокомментировал победу молодёжной сборной России в матче с командой Швеции (4:3 ОТ) на чемпионате мира 2021 года.
«Сегодня была очень важная игра для того, чтобы укрепить дух победителя, психологию победителя. Очень важно было победить в преддверии плей-офф. Сборная проявила русский характер, самоотверженность, командную игру. Очень большой прогресс виден по сравнению с прошлыми матчами в плане работы над ошибками. Мы уже видим тот рисунок игры, которые мы хотим видеть в плей-офф, сделан огромный шаг вперёд в плане командных действий, тактических действий.
Нужно отметить правильную реакцию игроков на ситуацию. Впереди плей-офф, всё только начинается. У ребят будет пара дней до четвертьфинала, есть время для восстановления и командных мероприятий, это укрепит командную психологию и дух. Работа продолжается, всё только начинается», — цитирует Ротенберга РИА «Новости».
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