С кем будет лучше сыграть сборной России в четвертьфинале МЧМ-2021?
Сборная России обыграла команду Швеции на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу команды Игоря Ларионова, одержавшей третью победу на турнире в Эдмонтоне.
Российская сборная завершила выступление на групповом этапе турнира, набрав восемь очков в четырёх матчах. Команда гарантировала себе минимум второе место в группе, так как в случае равенства очков опередит команды США и Швеции по преимуществу в личных встречах. Соперником команды Ларионова по четвертьфиналу станет либо сборная Словакии, либо сборная Германии.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «С кем будет лучше сыграть сборной России в четвертьфинале МЧМ-2021?».
Принять участие в опросе можно на Quiz.
Соперником сборной России по четвертьфиналу МЧМ-2021 будет Германия или Словакия
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