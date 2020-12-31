С кем будет лучше сыграть сборной России в четвертьфинале МЧМ-2021?

Сборная России обыграла команду Швеции на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу команды Игоря Ларионова, одержавшей третью победу на турнире в Эдмонтоне.



Российская сборная завершила выступление на групповом этапе турнира, набрав восемь очков в четырёх матчах. Команда гарантировала себе минимум второе место в группе, так как в случае равенства очков опередит команды США и Швеции по преимуществу в личных встречах. Соперником команды Ларионова по четвертьфиналу станет либо сборная Словакии, либо сборная Германии.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «С кем будет лучше сыграть сборной России в четвертьфинале МЧМ-2021?».

Принять участие в опросе можно на Quiz.