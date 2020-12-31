«Авангард» сделал седьмой выпуск «Лиги хоккейных шуток». Участниками стали Зернов и Якупов
«Авангард» сделал очередной выпуск «Лиги хоккейных шуток». В седьмом выпуске приняли участие нападающие омской команды Денис Зернов и Наиль Якупов.
«Перед Новым годом дарим вам новый выпуск «Лиги хоккейных шуток»! Сегодня у нас крайне уверенные в себе участники: нападающие Наиль Якупов и Денис Зернов (обещал «уничтожить», цитируем)», — сказано в анонсе омичей к видео.
Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале «Авангарда».
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