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Тимченко — о потолке зарплат: хоккей не может существовать в отрыве от общества

Тимченко — о потолке зарплат: хоккей не может существовать в отрыве от общества
Хоккей / КХЛ 0
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Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко в официальном обращении подвёл итоги 2020 года.

«Подходит к концу 2020 год, ставший настоящим испытанием и вызовом для каждого из нас. К сожалению, мы не смогли доиграть сезон-2019/2020 из-за пандемии коронавируса, но эта ситуация позволила нам тщательно подготовиться к старту нового чемпионата. КХЛ остаётся одной из немногих хоккейных лиг, которая успешно и без остановок проводит свой сезон уже в новых условиях. Всё это было бы невозможным без скрупулёзной работы каждого клуба, каждого его сотрудника. В сложной ситуации мы показали своё единство, сплочённость и силу хоккейного сообщества.

В сезоне-2020/2021 заработал жёсткий потолок зарплат. Мы долго шли к этой важной цели. В нынешних условиях данный вопрос стал ещё острее, хоккей не может существовать в отрыве от общества. Потолок зарплат заработал, уровень команд в лиге постепенно выравнивается, клубы начинают больше доверять молодым ребятам, а сама игра становится всё более непредсказуемой. Я благодарен всем клубам за то, что они приняли эти правила игры и следуют им.

Друзья, это был непростой год, но нужно смотреть в будущее с оптимизмом. Хочется пожелать вам всем здоровья, семейного благополучия и скорейшего возвращения на трибуны – нам вас не хватает», – цитирует Тимченко пресс-служба КХЛ.

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