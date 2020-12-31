Коваленко: в новогодние дни у России есть шанс на большой хоккейный праздник

Депутат Госдумы, олимпийский чемпион Андрей Коваленко прокомментировал победу молодёжной сборной России в матче чемпионата мира 2021 года с командой Швеции (4:3 ОТ).

«Эффектная игра со шведами и вообще весь турнир по традиции вызвали большой интерес в России. Очень много обсуждений — и среди болельщиков, и среди специалистов, и в депутатском корпусе. Это несмотря на то, что на пик чемпионат мира выйдет только в первые новогодние дни.



На мой взгляд, для сборной России встреча со шведами стала нехарактерной для этого чемпионата и во многом позитивной. Удалось навязать сопернику быструю, активную игру с большим количеством бросков, в тактическом плане выгодную россиянам. Было много контроля шайбы, быстрых комбинаций, наконец-то сработало большинство. Похожий хоккей в исполнении этой сборной мы видели на Кубке Карьяла.

Формула чемпионата такова, что всё решается в плей-офф, а по итогам кругового турнира не должно быть ни эйфории, ни паники. Необходим спокойный анализ и правильная тренировочная работа. Вообще потенциал этой молодёжной сборной мы знаем, видели его в Финляндии на фоне совсем не слабых соперников. Если сборная извлечёт уроки из отборочного раунда и добавит в плей-офф, то в новогодние дни у России есть шанс на большой хоккейный праздник», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.