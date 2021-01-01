Расписание четвертьфинальных матчей молодёжного чемпионата мира — 2021

После завершения заключительной встречи группового этапа молодёжного чемпионата мира 2021, в которой сборная США уверенно разобралась со сборной Швеции (4:0), стали известны все пары стадии 1/4 финала и время начала матчей.
Россия (2B) – Германия (3A), – 2 января, начало в 20:00 мск.
Финляндия (2A) – Швеция (3B), – 2 января, начало в 23:30 мск.
Канада (1A) – Чехия (4B), – 3 января, начало в 3:00 мск.
США (1В) – Словакия (4А), – 3 января, начало в 6:30 мск.
Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции (4:3 ОТ), США (5:3), Чехии (0:2) и Австрии (7:1) и заняла второе место в турнирной таблице с 8 набранными очками. Победителем группы B стала сборная США (9 очков), группы B – сборная Канады (12).
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