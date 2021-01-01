Хара — о переходе в «Вашингтон»: хочу бороться за Кубок Стэнли. Не захотел упускать шанс

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Здено Хара рассказал, почему не принял контрактное предложение «Бостон Брюинз».
«Мне предложили контракт, я прочитал его, ознакомился с условиями в приложении и решил, что могу дать больше. Я уважаю решение клуба, желаю команде успехов. Тем не менее мне кажется, что я могу играть на регулярной основе… Я чувствую в себе достаточно сил, хочу выходить на лёд и выполнять свою работу. Хочу доказать, что могу играть. Вот моя мотивация.
Переход в «Вашингтон»? Я вижу новые возможности, новые вызовы. Я мотивирован, очень хочу играть. Мы все должны биться, выкладываться полностью, но самое главное – побеждать должна команда. Об этом я сейчас думаю. Хочу попробовать. Я не хочу в будущем жалеть об упущенном шансе, говорить, что возможность была, но я ею не воспользовался.
Я хочу получить шанс и бороться за Кубок. Вот наша цель. И мы хотим всё сделать правильно, пойти правильным путем. Я увидел шанс, и не захотел упускать его. Я посчитал, что этот вариант подходит мне и моей семье. Поэтому я согласился», – цитирует Хару пресс-служба НХЛ.
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