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Ларионов: Чайка разочарован, что мало играл, но ему надо подтянуть некоторые вещи

Ларионов: Чайка разочарован, что мало играл, но ему надо подтянуть некоторые вещи
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал выступление защитника команды Даниила Чайки.

«Поднимем ли выше Чайку? Чайка играет, сегодня с ним поговорил. Он немного разочарован, что мало играл, но мы верим в каждого игрока. Чайка — большая часть нашей защиты, талантливый парень. Ему надо подтянуть некоторые вещи, он об этом знает. Завтра он в составе, ожидаем от него хорошей игры.

Будут ли изменения в бригадах большинства? Не играет Абрамов, поэтому изменение будет. Пока держим двух человек на эту позицию, а пары защитников будут такими же, как были в матче со шведами», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, что в матче с Чехией Чайка при счёте 0:1 нанёс бросок, но попал в игрока чешской сборной. В итоге сборная России получила контратаку и пропустила вторую шайбу.

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