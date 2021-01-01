Ларионов: Чайка разочарован, что мало играл, но ему надо подтянуть некоторые вещи

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал выступление защитника команды Даниила Чайки.



«Поднимем ли выше Чайку? Чайка играет, сегодня с ним поговорил. Он немного разочарован, что мало играл, но мы верим в каждого игрока. Чайка — большая часть нашей защиты, талантливый парень. Ему надо подтянуть некоторые вещи, он об этом знает. Завтра он в составе, ожидаем от него хорошей игры.



Будут ли изменения в бригадах большинства? Не играет Абрамов, поэтому изменение будет. Пока держим двух человек на эту позицию, а пары защитников будут такими же, как были в матче со шведами», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Напомним, что в матче с Чехией Чайка при счёте 0:1 нанёс бросок, но попал в игрока чешской сборной. В итоге сборная России получила контратаку и пропустила вторую шайбу.