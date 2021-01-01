Перед матчем с Германией Ларионов напомнил о поражении сборной СССР от Польши в 1976 году

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов ответил на вопрос о том, есть ли недооценка сборной Германии в преддверии очной встречи.
«Что было самым сложным в прошлогоднем матче с Германией, несмотря на счёт 6:1? Такие матчи всегда непросты. Ты выходишь на команду, которой нечего терять. Они понимают, что играют с одной из сильнейших команд МЧМ и многие вещи могут происходить неожиданно. Все мы видели, как на Олимпиаде в Корее Германия была на волоске от чемпионства. Мы это учтём, уже говорил ребятам о том, когда в 1976 году легендарная команда проиграла Польше на чемпионате мира 4:6. Недооценки не будет.
Можно ли сказать, что у Германии растёт новая большая звезда — Штюцле? Штюцле – хороший хоккеист, вопросов нет, но у нас таких хоккеистов 25. Всё зависит от коллектива, от настроя. Вижу, что ребята настроены и готовы показать максимум. Те, кто ещё пока не забивал и не отдавал, готовы играть в коллективный хоккей, и результат придёт от хорошей игры. Команда способная преодолеть индивидуальных личностей, которые есть в составе соперника», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 1 января 2021
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