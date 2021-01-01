Постоянные эксперты «Чемпионата» не сомневаются в Канаде, а также уверены, что россияне не допустят недонастроя.

Повезло ли сборной России и кто способен на сенсацию? Чего ждём от старта плей-офф МЧМ

На МЧМ-2021 по хоккею завершён групповой этап, а уже завтра стартует плей-офф. Сборная России сыграет с немцами, Канада сразится с Чехией, США — со Словакией, а самым интригующим обещает стать противостояние шведов и финнов. В преддверии четвертьфиналов мы задали три вопроса о кубковых битвах нашим постоянным экспертам: двукратному олимпийскому чемпиону Александру Кожевникову, агенту и эксперту по молодёжному хоккею Алексею Дементьеву и двукратному обладателю Кубка Гагарина Алексею Бадюкову.

Россия пройдёт к США или Канаде через Германию? Турнирные расклады плей-офф МЧМ Все четвертьфинальные пары молодёжного чемпионата мира и расклад на 1/2 финала.

Можно ли говорить, что России повезло с соперником и как нашей команде избежать недонастроя?

Бадюков: Думаю, да, немцы — это лучше, чем словаки. Потому что если бы сборная Словакии по примеру чехов закрылась, то России было бы тяжеловато. Немцы же, в свою очередь, тоже постараются сыграть в свой лучший хоккей, это молодая, быстрая, перспективная команда. Но немцы так закрываться точно не будут, и если наши ребята сыграют так же, как со шведами, с позиции силы, с позиции взрослого хоккея, то всё будет в порядке. Думаю, что недонастроя быть никакого не может. Другое дело, что может не пойти бросок, как с чехами получилось. Очень важно в таких встречах быстро выйти вперёд и работать на полную мощность. Недонастроя на таких стадиях не бывает, ребята всё понимают. Но и перекручивать себя нельзя ни в коем случае, иначе пропадёт креатив. Вот матч со шведами получился очень крутым в плане тактических, технических элементов, и если такую игру перенести в четвертьфинал, то немцев пройдём спокойно.

Дементьев: Слабых соперников на МЧМ не бывает, тем более на этапе игр навылет, а поэтому недонастроя в принципе быть не может. Немцы очень организованы и дисциплинированны, но класс в подборе игроков у нас выше.

Кожевников: Не будет никакого недонастроя. Команда Игоря Ларионова прибавляет, ведущие звенья и игроки, включая капитана команды Василия Подколзина, радуют. Радует и наш вратарь Ярослав Аскаров. Думаю, он сыграет все оставшиеся матчи. Главное, убирать ненужные удаления, которые были в игре со шведами. Меньшинство может испортить нам игру. У сборной России очень хорошие шансы на выход в полуфинал, а дальше будем смотреть по ситуации. Пока все мысли о немцах.

У немцев лучшее звено на МЧМ и самая дырявая оборона. Что нужно знать о сопернике России В четвертьфинале проблем у наших возникнуть не должно. Главное – подойти к матчу с Германией с правильным настроем.

Сможет ли нашей команде создать проблемы ведущее звено Германии?

Бадюков: Они могут создать проблемы только в большинстве. Если мы начнём удаляться, вестись на провокации, то это может выйти боком. Там, действительно, классные исполнители, здорово по турниру идут, и при реализации лишнего они очень опасны. Так что ненужные удаления надо исключить.

Дементьев: Звено у немцев действительно сильное, играет очень интересно, но одного звена недостаточно для победы. Помимо созидания, ещё нужно уметь обороняться. Есть ли у немцев свой план, как у чехов на игру с нашей командой, сказать сложно. Передача нашей команде всей инициативы также чревата проблемами. Если сыграть в открытый хоккей, то у немцев недостаточно ресурсов. В любом случае игра будет интересной.

Кожевников: Мне кажется, что Германия попробует сыграть с Россией от обороны. Наши ребята здорово гасят чужие атаки в своей зоне, создают много моментов, играть в открытый хоккея для немцев смерти подобно. Но за Штюцле, Петеркой и всем ведущим звеном сборной Германии обязательно надо присматривать. Думаю, тренерский штаб тщательно разберёт игру этого звена, будет определённый план противодействия.

В полуфинале Россию будет ждать Канада или США. Что происходит на МЧМ Но для начала нашим нужно справиться с крепкими немцами, у которых очень опасное первое звено.

Возможны ли сенсации в парах Канада – Чехия и США – Словакия, и чего ожидать от матча Швеция — Финляндия?

Бадюков: Битва Швеции и Финляндии, как и на взрослом уровне, с непредсказуемым исходом. Шведы должны отойти от игры с американцами, они смотрятся помастеровитее соперника, но у финнов рабочая команда, готовая сражаться на каждом участке площадки. Так что в этом матче я бы поставил 50/50. История неоднократно показывала, что предугадать победителя в таком противостоянии невозможно.

Канадцы, разумеется, фавориты в паре с Чехией. Я думаю, что они сразу же пойдут активно и в результате уверенно выиграют. Мы видим, что канадцы, когда хотят показывать мощный хоккей, его без проблем показывают. Чехи при всём желании не смогут им противодействовать.

Словаки могут зацепиться за результат, но не более того. Американцы разве что сами себе могут сюрприз преподнести – очень уж легковесная команда в плане психологии. Но всё-таки мне кажется, что даже если словаки попытаются сыграть строго от обороны, то с мощью американцев им всё равно не справиться. США нацелены на финал, и словаки для них не помеха.

Дементьев: Не думаю, что у североамериканских команд возникнут проблемы с выходом в следующий круг. Последние годы в чешском и словацком хоккее наблюдается заметный спад в подготовке хоккеистов. В обеих странах руководство федераций и лиг предпринимают определённый шаги к восстановлению былого. Чехи не смогут второй раз сыграть так же, как они сыграли со сборной России.

Встреча Финляндия – Швеция – это самый яркий матч на стадии четвертьфинала, а ещё самый непредсказуемый. В обеих странах очень серьёзная подготовка и работа с молодёжью, всё делается для хоккея. В Швеции вообще всё по-особенному, у них конкуренция в юношеском и молодёжном хоккее крайне высока. Там идёт настоящая битва за попадание в сборную. Финны тоже мастеровитые, настырные. Будет очень хорошая игра, мне финны больше нравятся, ставлю на них.

Кожевников: Думаю, что и Канада, и США свои матчи выиграют. Хотя чехи, конечно, могут упереться, как они это сделали в матче с Россией. А вот у словаков шансов практически нет, канадцы их просто задавят. Это две предсказуемые пары, а вот схватка финнов со шведами обещает стать украшением четвертьфиналов. Финны, кстати, часто выигрывают у своего извечного соперника. Скандинавы в свою очередь зависят от эмоций, а команда Суоми может в нужный момент «подсушить» игру.