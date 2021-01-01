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Ларионов: важно, чтобы ребята играли как в детстве. Игра должна быть в удовольствие

Ларионов: важно, чтобы ребята играли как в детстве. Игра должна быть в удовольствие
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов поделился мыслями об игроках своей команды.

«Уже нашёл правильную химию? Поиск не заканчивается, потому что должны быть варианты в той или иной встрече. Дисквалификация Абрамова вносит коррективы, вопрос по Чинахову ещё висит в воздухе. Знаем, что от кого ожидать. Сегодня утром поговорил с Сафоновым, Афанасьевым, Чайкой. Ребята готовы и знают свою роль в команде. Тому же Грошеву нужна шайба, я только что с ним говорил. Парень переживает, копается в себе. Нам нужно, чтобы ребята не думали, а играли в хоккей. Важно, чтобы они играли как в детстве, чтобы не было давления от мам, пап, друзей, от самих себя. Это игра, и игра должна быть в удовольствие. Ребята знают, какая большая цель перед ними, но насколько важно во время матча получать удовольствие от игры», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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